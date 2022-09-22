"Синьо-жовті" розпочали підготовку до матчу з "горцями" на полі суперника.

Збірна України прибула до Єревана і вже провела перше тренування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До столиці Вірменії вирушили 22 гравці: Анатолій Трубін відбув на допомогу молодіжній збірній України, яка 23 вересня зіграє перший матч зі Словаччиною за вихід на Євро-2023, а Віктор Коваленко повернувся до розташування свого клубу лікувати ушкодження привідного м’яза. Сьогодні вночі до табору команди має прибути Едуард Сарапій.

Мікроушкодження Віталія Миколенка виявилося несерйозним – лікарі збірної залікували запалення м’язу, і сьогодні захисник провів тренування в загальній групі. Також до роботи повернувся Євген Волинець, який через відсутність британської візи провів декілька днів у Варшаві, а напередодні прилетів до Єревана.

Тренування відбувалось під проливним дощем (після 28-градусної спеки). Це стосувалося тієї групи збірників, які вчора вийшли на заміну або не грали. Польових гравців тренерський штаб розділив на дві групи по 10 осіб: стартовий склад здійснив 20-хвилинну пробіжку, після чого вирушив до готелю на відновлення (сауна та басейн), а інша десятка плюс троє голкіперів виконали розминку, попрацювали у квадраті, а потім пограли "п’ять на п’ять".

Завтра, 23 вересня, о 16:30 Олександр Петраков проведе передматчеву прес-конференцію, а о 17:00 відбудеться тренування (перші 15 хвилин будуть відкритими для ЗМІ). Поєдинок "синьо-жовтих" з вірменами заплановано на 24 вересня на стадіоні "Республіканський". Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

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