Сарапій отримав дебютний виклик до збірної України, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1. До цього він перебував у резервному списку.

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Додамо, що Сарапій дебютував за СК Дніпро-1 в цьому сезоні, загалом зіграв у 6 матчах та забив 1 гол. Раніше стало відомо, що розташування збірної покинув хавбек Віктор Коваленко, а лівий захисник Віталій Миколенко має незначну травму, тож є шанс, що він зможе допомогти в наступних поєдинках.

Нагадаємо, Шотландія розбила Україну (3:0) в матчі Ліги націй, очоливши групу 1 дивізіону B – скоти набрали 9 очок. "Синьо-жовті" ж 7 пунктами залишились другими.

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