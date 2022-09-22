Сборная Украины прибыла в Ереван и уже провела первую тренировку, сообщает официальный сайт УАФ.

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В столицу Армении отправились 22 игрока: Анатолий Трубин отбыл на помощь молодежной сборной Украины, которая 23 сентября сыграет первый матч со Словакией за выход на Евро-2023, а Виктор Коваленко вернулся в расположение своего клуба лечить повреждение приводной мышцы. Сегодня ночью в лагерь команды должен прибыть Эдуард Сарапий.

Микроповреждение Виталия Миколенко оказалось несерьезным – врачи сборной залечили воспаление мышцы, и сегодня защитник провел тренировку в общей группе. Также к работе вернулся Евгений Волынец, который из-за отсутствия британской визы провел несколько дней в Варшаве, а накануне прилетел в Ереван.

Тренировка проходила под проливным дождем (после 28-градусной жары). Это касалось той группы сборников, которые вчера вышли на замену или не играли. Полевых игроков тренерский штаб разделил на две группы по 10 человек: стартовый состав совершил 20-минутную пробежку, после чего отправился в гостиницу на восстановление (сауна и бассейн), а другая десятка плюс три голкипера выполнили разминку, поработали в квадрате, а затем поиграли "пять на пять".

Завтра, 23 сентября, в 16:30 Александр Петраков проведет предматчевую пресс-конференцию, а в 17:00 состоится тренировка (первые 15 минут будут открыты для СМИ). Поединок "сине-желтых" с армянами запланирован на 24 сентября на стадионе "Республиканский". Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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