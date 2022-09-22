Експерти розносять збірну України за поразку від Шотландії у Лізі націй (0:3). "Футбол 24" зібрав головні думки.

Збірна України ще не знає, що її чекає / Фото з відкритих джерел

Зі стратегічної точки зору збірну України влаштовувала і нічия. Ми були лідерами групи, а Шотландія – нашим найближчим переслідувачем. У червні команда Петракова впевненим переможним маршем пройшлася по Глазго, тож зараз, навіть попри вагомі кадрові втрати, завдання видавалося цілком до снаги.

Катастрофа другого тайму перекреслила не тільки надії бодай на одне очко. Вона повністю декласувала "синьо-жовтих". Заслужений розгром команди, яка просто розвалилася на очах...

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Ігор Циганик бідкається, що граємо гірше і гірше.

Коментатор Вадим Скічко підкреслює принизливий статистичний факт для Довбика і Ко. Але ж Шотландія, при всій повазі, – це не Франція!

Підвів статистичні підсумки і архіваріус Артур Валерко.

Колишній півзахисник національної команди Євген Левченко має підозру, що перший гол шотландці забили з фолом, визнає повний провал українців у другому таймі і називає причини фіаско.

А ось Данило Вереітін у своєму ТГ-каналі "Рахунок на табло" не хоче все звалювати на кадри...

Артем Франков сприйняв розгром у Глазго дуже емоційно.

Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко пройшовся грою Ярмоленка, а також відсутністю необхідного характеру в нашої команди.

Коментатор Віталій Волочай стібеться із "заказух", які змушений був озвучувати в ефірі Андрій Столярчук. А також справедливо зауважує: катастрофу "синьо-жовтих" згладить неймовірна новина про звільнених героїв Азовсталі.

Львівський футбольний журналіст та дослідник Олександр Паук припускає, що розгром від Шотландії використають проти Петракова.

Тактичний гік Михайло Смоловий зі знанням справи підводить підсумок. Багато моментів, які викликають тривогу.

Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй