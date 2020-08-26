toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

21:43 - Читать на русском
Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй
Тренування збірної України / Фото УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив форму своїх підопічних після тривалої перерви.

Гравці національної команди традиційно зібрались у Харкові. Тренерський штаб одразу розпочав роботу над функціональною готовністю футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шевченко пояснив, чому матчі Ліги націй важливі для збірної України

Поза загальною групою займались гравці, які напередодні виходили на поле у матчі Суперкубка України Шахтар – Динамо (1:3), для них було передбачене заняття відновлювального характеру. Загальне тренування завершилось грою у тенісбол, до якої також долучився і Андрій Шевченко.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Збірна України розпочала підготовку до матчів Ліги націй – втрати гравців Динамо, без Луніна, Маліновського і компанії
12:44
13666
Теги
Україна Україна Ліга націй 2020/21 Ліга націй Андрій Андрій Шевченко Збірна України
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
41
хв
Кайрат
17:00
Ной
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?