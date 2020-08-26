Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

Гравці національної команди традиційно зібрались у Харкові. Тренерський штаб одразу розпочав роботу над функціональною готовністю футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шевченко пояснив, чому матчі Ліги націй важливі для збірної України

Поза загальною групою займались гравці, які напередодні виходили на поле у матчі Суперкубка України Шахтар – Динамо (1:3), для них було передбачене заняття відновлювального характеру. Загальне тренування завершилось грою у тенісбол, до якої також долучився і Андрій Шевченко.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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