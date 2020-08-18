Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

"Футбол 24" зібрав першу реакцію соцмереж на принизливе фіаско чемпіонів України у півфіналі Ліги Європи 2019/20.

Валеро, Лаутаро і Годін після перемоги 5:0 / Twitter

Дива не сталося. Ба навіть гірше – Шахтар перевершив усі найскептичніші прогнози, поступившись Інтеру за всіма статтями і встановивши антирекорд півфіналів Ліги Європи.

Як на це реагувала блогосфера?

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Ще після першого пропущеного гола Олег Барков, колишній прес-аташе Олімпіка та київського Арсенала, виокремив "привоз" Андрія Пятова.

Український скаут на апеннінських хлібах Алекс Великих називає головну і доленосну відмінність між Інтером та Шахтарем, яка вплинула на результат.

Зрештою, вже після першої 45-хвилинки Великих мав серйозні претензії до наставника "гірників".

Принагідно пройшовся по якості газону Дюссельдорф Арени, яка й справді залишала бажати кращого.

Про переляк українського чемпіона пише і Євген Зінченко, колишній ведучий спортивних новин на 1+1.

Під завісу поєдинку Зінченко знайшов "крайнього".

Екс-головред сайту 24 каналу Володимир Самусенко вважає, що Інтер стане лакмусовим папірцем у руках Андрія Шевченка.

Журналіст Gazeta.ua, блогер Футбол 24 Сергій Тищенко – коротко і вичерпно.

Олександр Сажко, журналіст ua.tribuna.com, розклав основні нюанси по поличках.

Схожі погляди в Олександра "Фоззі" Сидоренка, вокаліста гурту "Танок на Майдані Конго".

Коментатор і телеведучий Роберто Моралес має претензії до лідерів атаки Шахтаря.

Інший коментатор (і творець YouTube-каналу Бомбардир) Роман Бебех, попри все, дякує "гірникам" за євросезон.

Проте далеко не всі такі, як Бебех. Багаторічний заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов зовсім трішечки, але тролить.

Тим, хто не в темі попереднього допису, український менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло дає підказку.

Дмитро Литвинов, автор ua.tribuna.com, оперативно склав анекдот. І сміх, і гріх.

Від Брутального футболу – бонуси!

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Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ