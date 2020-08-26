Шевченко пояснив, чому матчі Ліги націй важливі для збірної України

"У нас є 3-4 дні, щоб згадати нашу тактику, структуру гри, попрацювати з обороною і атакою. Викликали багато гравців, але зараз будемо дивитися, хто готовий, а хто ні. Після цього складемо кінцевий список на матч проти Швейцарії. До Львова полетять 25-26 футболістів.

Шевченко довикликав Сироту на матчі Ліги націй, – ЗМІ

Немає переживань після довгої паузи. Знаю, що буде важко, адже команду давно не бачили, а суперники в групі сильні. Але у нас є мотивація, а завдань серйозних немає. Завдання одне – виступити добре проти сильних команд. І награвати склад потрібно на Євро, на відбір до чемпіонату світу.

Мабуть, дамо футболістам, які менше грали, можливість проявити себе, подивимося, чи готові вони. Будемо награвати склад. У нас в наступному році Євро, починається відбір на чемпіонат світу. Матчі Ліги націй важливі на майбутнє – у когось будуть шанси поїхати на Євро і грати потім у відборі", – сказав Шевченко у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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