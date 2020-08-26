Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами Лиги наций

Игроки национальной команды традиционно собрались в Харькове. Тренерский штаб сразу начал работу над функциональной готовностью футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко объяснил, почему матчи Лиги наций важные для сборной Украины

Вне общей группы занимались игроки, которые накануне выходили на поле в матче Суперкубка Украины Шахтер – Динамо (1:3), для них было предусмотрено занятие восстановительного характера. Общая тренировка завершилась игрой в тенисбол, к которой также присоединился и Андрей Шевченко.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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