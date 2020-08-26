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Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами Лиги наций

21:44 - Читати українською
Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами Лиги наций
Тренировка сборной Украины / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил форму своих подопечных после длительного перерыва.

Игроки национальной команды традиционно собрались в Харькове. Тренерский штаб сразу начал работу над функциональной готовностью футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вне общей группы занимались игроки, которые накануне выходили на поле в матче Суперкубка Украины Шахтер – Динамо (1:3), для них было предусмотрено занятие восстановительного характера. Общая тренировка завершилась игрой в тенисбол, к которой также присоединился и Андрей Шевченко.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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Лига наций 2020/21 Лига наций Андрей Андрей Шевченко Украина Украина Сборная Украины
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