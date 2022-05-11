"Синьо-жовті" впевнено виступають на XXIV Дефлімпійських іграх і вже дістались півфінальної стадії змагань.

Дефлімпійські ігри, які відбуваються у бразильському місті Кашіас-ду-Сул, через пандемію були перенесені на 2022 рік. Україна представлена на змаганнях і виступає доволі успішно.

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"Синьо-жовті" обіграли Корею (2:1), Єгипет (5:0) та Францію (3:2), але поступились Аргентині (1:2). За підсумками групового етапу наша збірна фінішувала першою й у чвертьфіналі зустрічалась з Італією.

Українська команда виявилась сильнішою за представників Апеннін (матч завершився з рахунком 2:1). Тепер у півфіналі 12 травня вона зіграє з Туреччиною. Фінал запланований на 15 число.

Нагадаємо, у 2009-му футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпіади, а у 2013 та 2017 роках вигравала срібні медалі.

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