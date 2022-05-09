Паралімпійська збірна України вийшла у півфінал чемпіонату світу – "синьо-жовті" продовжили гольову феєрію
Збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату продовжує впевнену ходу на ЧС-2022, що проходить у Іспанії.
Чемпіонат світу-2022 серед паралімпійських збірних, 1/4 фіналу
Україна – Ірландія – 5:1
Голи: Беденок, 37, Лень, 44, 53, Доненко, 45, Шкварло, 58 — Шерідан, 60+2.
Після супервпевненого проходження групового турніру (три перемоги із різницею м'ячів 17:1) підопічні Сергія Овчаренка і Тараса Дутка переконливо розібралися з Ірландією.
Паралімпійська збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу – 17:1 у трьох матчах
У першому таймі кіпер ірландців кілька разів рятував свою команду і дороміг втримати нулі на табло, однак у другій половині гри українців вже не стримав ніхто. "Синьо-жовті" забили одразу 5 голів, а пропустили тільки один вже у компенсований час. 5:1 – надрезультативна серія українців на Мундіалі триває. Менше 5-ти за матч наші хлопці не забивають.
Півфінальний поєдинок чемпіонату світу за участю збірної України відбудеться 12 травня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Зауважимо, що збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату здобувала медалі на 11-ти останніх Мундіалях. "Синьо-жовті" 5 разів ставали чемпіонами світу (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).
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