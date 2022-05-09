Чемпіонат світу-2022 серед паралімпійських збірних, 1/4 фіналу

Україна – Ірландія – 5:1

Голи: Беденок, 37, Лень, 44, 53, Доненко, 45, Шкварло, 58 — Шерідан, 60+2.

Після супервпевненого проходження групового турніру (три перемоги із різницею м'ячів 17:1) підопічні Сергія Овчаренка і Тараса Дутка переконливо розібралися з Ірландією.

Паралімпійська збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу – 17:1 у трьох матчах

У першому таймі кіпер ірландців кілька разів рятував свою команду і дороміг втримати нулі на табло, однак у другій половині гри українців вже не стримав ніхто. "Синьо-жовті" забили одразу 5 голів, а пропустили тільки один вже у компенсований час. 5:1 – надрезультативна серія українців на Мундіалі триває. Менше 5-ти за матч наші хлопці не забивають.

Півфінальний поєдинок чемпіонату світу за участю збірної України відбудеться 12 травня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, що збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату здобувала медалі на 11-ти останніх Мундіалях. "Синьо-жовті" 5 разів ставали чемпіонами світу (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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