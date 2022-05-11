"Сине-желтые" уверенно выступают на XXIV Дефлимпийских играх и уже добрались до полуфинальной стадии соревнований.

Дефлимпийские игры, которые проходят в бразильском городе Кашиас-ду-Сул, из-за пандемии были перенесены на 2022 год. Украина представлена ​​на соревнованиях и выступает достаточно успешно.

Паралимпийская сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира – "сине-желтые" продолжили голевую феерию

"Сине-желтые" обыграли Корею (2:1), Египет (5:0) и Францию ​​(3:2), но уступили Аргентине (1:2). По итогам группового этапа наша сборная финишировала первой и в четвертьфинале встречалась с Италией.

Украинская команда оказалась сильнее представителей Апеннин (матч завершился со счетом 2:1). Теперь в полуфинале 12 мая она сыграет с Турцией. Финал намечен на 15 число.

Напомним, в 2009 году футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпиады, а в 2013 и 2017 годах выигрывала серебряные медали.