"Синьо-жовті" не в найкращому гуморі повернулись до столиці України для підготовки до головних матчів жовтня.

Як відомо, збірна України напередодні у Парижі експериментальним складом провела товариський поєдинок проти Франції і зазнала розгромної і найбільшої в історії поразки з рахунком 1:7. Єдиний гол за "синьо-жовтих" забив Віктор Циганков, який вийшов на заміну у другому таймі.

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Сьогодні по обіді підопічні Андрія Шевченка повернулись до Києва і вже згодом розпочнуть підготовку до матчів Ліги націй. Нагадаємо, 10 жовтня українці прийматимуть збірну Німеччини, а 13-го – зіграють з іспанцями.

Варто нагадати, що наша збірна потерпає від спалаху COVID-19 – на самоізоляції перебувають всі збірники Шахтаря. З цієї причини не зміг допомогти команді її капітан Андрій Пятов. Згодом позитивний тест здали ще два голкіпери – Андрій Лунін і Юрій Паньків. Саме тому, до заявки на вчорашній матч було включено Олександра Шовковського, оскільки у складі збірної залишався лише один здоровий воротар – Георгій Бущан. Пізніше, однак, стало відомо, що повторні тести у Луніна і Паньківа виявились негативними.

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