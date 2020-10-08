Позачергове тестування на коронавірус у таборі збірної України не виявило хворих. Раніше позитивні тести здали воротарі Андрій Лунін і Юрій Паньків.

Дует голкіперів надарма пропустив спаринг із Францією. Про результати нового тестування повідомляє YouTube-канал УАФ.

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У середу "синьо-жовті" повторно здали тести на коронавірус. Усі аналізи виявилися негативними. Зокрема, COVID-19 не виявили в Луніна та Паньківа. Раніше їхні тести були позитивними, обох воротарів ізолювали, а до заявки на товариський поєдинок довелося внести 45-річного асистента Шевченка Олександра Шовковського.

Нагадаємо, що напередодні Франція розбомбила Україну в спарингу, а єдиний м'яч у складі національної команди забив Віктор Циганков.

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