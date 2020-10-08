Головна команда країни зазнала найбільшого фіаско в історії, поступившись Франції (1:7) у контрольному матчі на Стад де Франс. Реакція тамтешніх ЗМІ на побиття підопічних Шевченка – в нашому матеріалі.

France Football: Прогулянка збірної Франції

"Легкий, але не такий вже непотрібний матч", – ключовий висновок від France Football. Культове видання пише про бомбардирські звитяги Олів'є Жиру, роблячи його головним героєм поєдинку, та важливість дебютів Хуссема Ауара та Майка Маньяна. "По-справжньому перевірити стійкість ромбу в центрі поля не вдалося, однак цей матч дав змогу побачити, як класно інтегрується в команду Едуардо Камавінга", – додає автор матеріалу.

Антигероєм зустрічі називають "нульового" Олександра Зубкова, який "встав не з тієї ноги, абсолютно нічого не продемонстрував і повністю програв дуель Павару". Помилявся сам і не карав за помилки Францію – претензії зрозумілі.

З позитивного боку France Football виділяє "невідпорний удар Циганкова" та Георгія Бущана. "Мабуть, всі чули, що COVID-19 викосив воротарів збірної України. У полум'я на Стад де Франс кинули бідного Бущана. Грубо. Воротар київського Динамо пропустив сім м'ячів, але він зробив усе, що міг. Крім третього гола Франції, його важко в чомусь звинуватити", – пише журналіст Тома Сімон. Зі стартового складу гостей лише Бущан і Забарний отримали оцінку 4, в усіх інших – двійки та трійки.

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L'Équipe: Подяка за цей момент

"Франція прогулюється в матчі з Україною, – використовує схожий наратив L'Équipe. – З дублем Олів'є Жиру та відмінною грою Едуардо Камавінги "ле бльо" впевнено перемогли. Щоправда, це була лише товариська зустріч з командою, прибитою коронавірусом. Вона й близько не подарувала таких емоцій, як поєдинки у відборі до ЧС-2014, але запам'ятається надовго".

Оцінки від L'Équipe – це класика. Їх чекали з нетерпінням. Перше, що впадає в око, – строгість до своїх. Попри космічний рахунок, лише один француз отримав 8 (звичайно, Жиру). Середній бал господарів – 6.

Стільки ж має найкращий з українців Руслан Маліновський. Після знищення від FF трішки покращилася репутація Зубкова – оцінка 5. Андрію Шевченку поставили компліментарні 4 бали. Найгіршими названі Миколенко та Бущан.

"Дідьє Дешам не зумів перевірити експериментальну лінію оборони, однак оцінив варіативність і рухливість групи атаки. По перерві вже й ніби не було матчу (хоча його, по суті, не було від стартового свистка), однак заміни тренерів змінили ритм. Неприємний старт другого тайму з голом Циганкова вдалося виправити підвищенням швидкостей в останній третині поєдинку", – пише найпопулярніша французька газета.

Foot Mercato: Франція розправилася з Україною

"Франція влаштувала свято результативності. Велика перемога над явно ослабленою Україною додала "ле бльо" впевненості та допомогла підготуватися до наступних поєдинків проти Португалії та Хорватії, які обіцяють бути складнішими", – резюмує видання.

Foot Mercato також поскупилося на хороші оцінки для своїх. Більшість господарів отримали від 5 до 6,5, що можна вважати компліментом Україні, закриваючи очі на підсумковий рахунок. Найкращим став Жиру, найгіршим – Ауар (4 бали). "Не міг віднайти правильний темп, губив позицію, втрачав м'яч, помилявся в передачах і діяв дуже передбачувано", – так знищили дебютанта.

В українців на порядок гірші бали (4-5), але не катастрофічні, як можна було очікувати. З негативного боку знову виділили Віталія Миколенка. Оцінка 3,5 і обнадійливий коментар: "У нього були значно кращі матчі".

А найбільше серед наших вразив Руслан Маліновський – 5,5. "Джокер Гасперіні та зірка збірної України проникав крізь оборонні порядки "ле бльо", однак реалізувати мізерні шанси було дуже важко. Технічний лідер гостей міг навіть забити, його удари наприкінці першого тайму були найгострішими", – додає репортер Foot Mercato.

Maxifoot: "Ле бльо" на прогулянці

"Франція зобразила величезну перевагу над Україною на табло – 7:1. Жиру відзначив сотий матч за збірну дублем, Камавінга забив дебютний гол, Мбаппе чудово вийшов на заміну, відзначився і Грізманн. Казковий вечір для французів", – захоплюється авторитетний Maxifoot.

Матч оцінений виданням у 7 балів з 10: "У першому таймі на полі була одна команда, але нудьгувати не дозволили чотири голи. По перерві гра стала збалансованішою, заміни трішки підрівняли ситуацію, але Франція забила ще тричі. Зовсім не рівна зустріч, але враження, як для товариського поєдинку, дуже приємні!"

Українським збірникам Maxifoot виставив від 2 до 6. Загалом без сюрпризів. Віктору Циганкову з його "красивим ударом з 20-ти метрів" виділили найвищий бал, похвалили за гостроту Руслана Маліновського та рознесли Віталія Миколенка, який "повністю поплив і повинен якнайшвидше забути цей матч".

Профільний портал Homme du Match традиційно визначив найкращого гравця зустрічі за участю збірної Франції. Ним став, звичайно, Олів'є Жиру: "Продемонстрував дуже високий рівень гри в ювілейному матчі. Взяв участь в усіх чотирьох голах до перерви".

У збірній України великий діапазон оцінок. Віталію Миколенку й тут поставили скромний бал – 3,5, "зовсім не увійшов у гру". Натомість Руслану Маліновському дали аж 7 – лише на півбала менше, ніж Жиру!

"Найцікавіший серед українців. Кожен дотик до м'яча був досконалим, неодноразово намагався розбудити свою команду. Нехай навіть його блискучі удари в підсумку нічого не дали. Пасував, проходив на дриблінгу та дуже рідко втрачав м'яч", – такими прекрасними словами портал розхвалив Маліновського.

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