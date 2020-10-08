"Сине-желтые" не в лучшем настроении вернулись в столицу Украины для подготовки к главным матчам октября.

Как известно, сборная Украины накануне в Париже экспериментальным составом провела товарищеский поединок против Франции и потерпела разгромное и крупнейшее в истории поражение со счетом 1:7. Единственный гол за "сине-желтых" забил Виктор Цыганков, который вышел на замену во втором тайме.

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Сегодня после обеда подопечные Андрея Шевченко вернулись в Киев и уже скоро начнут подготовку к матчам Лиги наций. Напомним, 10 октября украинцы будут принимать сборную Германии, а 13-го – сыграют с испанцами.

Стоит напомнить, что наша сборная страдает от вспышки COVID-19 – на самоизоляции находятся все сборники Шахтера. По этой причине не смог помочь команде ее капитан Андрей Пятов. Впоследствии положительный тест сдали еще два голкипера – Андрей Лунин и Юрий Панькив. Именно поэтому, в заявку на вчерашний матч был включен Александр Шовковский, поскольку в составе сборной оставался лишь один здоровый вратарь – Георгий Бущан. Позже, однако, стало известно, что повторные тесты у Лунина и Панькива оказались отрицательными.

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