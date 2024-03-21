Німецький футбольний союз змінить постачальника футбольної форми, починаючи з 2027 року. Як інформує офіційний сайт DFB, з 2027 року всі футбольні команди збірних Німеччини буде екіпірувати Nike. Контракт із компанією було підписано до 2034 року.

Євро-2024: Німеччина, Італія, Іспанія та інші збірні презентували нові форми на чемпіонат

Adidas одягав збірну Німеччини понад 70 років. DFB вирішив припинити цю співпрацю через "прозорий тендер". "Компанія Nike зробила безумовно кращу економічну пропозицію", – пояснив голова ради директорів DFB Хольгер Бласк.

У квітні 2019 року DFB достроково продовжив контракт з Adidas, розрахований до 2022 року, ще на чотири роки.

"Коли я дебютував проти Вест Хема, у мене не було й півсекунди на роздуми": інтерв'ю п'ятого найкращого футболіста світу