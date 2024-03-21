Немецкий футбольный союз сменит поставщика футбольной формы, начиная с 2027 года. Как информирует официальный сайт DFB, начиная с 2027 года, все футбольные команды сборных Германии будет экипировать Nike. Контракт с компанией был подписан до 2034 года.

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Adidas одевал сборную Германии более 70 лет. DFB решил прекратить это сотрудничество из-за "прозрачного тендера". "Компания Nike сделала безусловно лучшее экономическое предложение", – объяснил председатель совета директоров DFB Хольгер Бласк.

В апреле 2019 года DFB досрочно продлил контракт с Adidas, рассчитанный до 2022 года, еще на четыре года.

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