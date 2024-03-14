У четвер, 14 березня, компанія Adidas представила ігрові форми низки національних збірних, зроблених спеціально під Євро-2024.

Компанія Adidas підготувала футбольну амуніцію для семи збірних на Євро-2024 – Німеччини, Іспанії, Італії, Бельгії, Шотландії, Угорщини та Уельсу.

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"Фішкою" нових комплектів форм від Adidas стали смуги на плечах: червоно-зелено-білі на футболках збірної Італії; жовті – на футболках збірної Іспанії; червоно-чорно-жовті – на футболках збірної Німеччини. Кольори цих смуг змінені тільки на футболках запасних комплектів.

На задню частину форми кожної зі збірних німецька компанія нанесла національний символ. Так, на футболках збірної Іспанії з'явилася гвоздика, на формі збірної Італії – останній рядок із гімну країни "Італія призвала!", у "манншафт" – напис "Німеччина".