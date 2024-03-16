Родрі провів омріяний сезон 2022/23. 27-річний іспанець посів п'яте місце в голосуванні на "Золотий м'яч" і забив єдиний гол у фіналі Ліги чемпіонів.

У розмові з France Football Родрі розповів про особливості своєї позиції опорника. Він також згадує про розвиток особистої ролі в Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли.

– Родрі, вас немає в жодній соціальній мережі: ні в Твіттері, ні в Інстаграмі, нічого. Це дуже дивно для 27-річного гравця з вашим статусом у 2024 році. Чому такий вибір?

– Справа навіть не у віці, тому що це рішення я прийняв ще з юності, з самого початку появи цих соціальних мереж. Дуже рано я вирішив жити так, як мені хочеться, відповідно до моїх бажань, не дозволяючи іншим впливати на мене. А соціальні мережі, на мою думку, трохи схожі на те, що ти робиш щось, спираючись на думку людей, на те, що, як ти думаєш, вони від тебе очікують. Я ніколи не відчував, що мені це потрібно, я почуваюся дуже комфортно. Я навіть думаю, що це дуже гарне рішення для мого життя і для моєї кар'єри.

– Що ви маєте на увазі під "жити по-своєму"?

– Я відчуваю потребу знайомитися з людьми в реальному житті, а не віртуально. Тому віддаю пріоритет сім'ї, друзям і своєму оточенню. Зауважте, я знаю, що в соціальних мережах є багато цікавих речей. Але бути на зв'язку з великою кількістю людей, навіть не знаючи їх, – це не мій спосіб мислення про взаємини. Я завжди віддаю перевагу хорошій розмові з однією людиною, ніж тисячам повідомлень у соціальних мережах. Я усвідомлюю, що це досить незвичний підхід, коли ти працюєш у такій публічній професії, як футбол. Але мені так комфортніше.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!

– Пеп Гвардіола сказав про вас: "У нього немає татуювань, немає прикрас. Він справжній півзахисник". Такі деталі щось говорять про те, яким гравцем ви є?

– У певному сенсі, так. Те, що ти робиш, як ти це робиш, з тим чи іншим стилем, це трохи визначає тебе. Досить часто такі люди, як я, які не мають ніяких прибамбасів, не займаються маркетингом або соціальними мережами, швидше за все, ще більше зосереджені на своїй роботі, на своїй місії. Звичайно, можна мати татуювання, прикраси і бути зосередженим. Я не маю нічого проти цього.

– Отже, ваш спосіб життя свідчить про те, що ви повністю присвятили себе футболу?

– Так, це так. Але, в той же час, я вважаю, що важливо мати ширший горизонт у житті, ніж футбол. Чи це через інші хобі, інші інтереси, навчання, як у мене, неважливо. Я вважаю, що це корисно для здоров'я. Особисто я люблю вчитися і бути в курсі подій, слухаю досить довгі подкасти на різні соціальні теми. Раніше ми говорили про мої стосунки з соціальними мережами. Я вважаю, що моя цікавість до різних соціальних питань і поточних подій – це ще один спосіб бути на зв'язку. У всякому разі, це той, який мені найбільше підходить.

Родрі та Лаура Касканте, фото: Bernard Papon/L'Équipe

– Минулого року ви забили переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0). Що цей гол змінив у вашому житті, враховуючи, що ви, здається, не прагнете бути в центрі уваги будь-якою ціною?

– Футбол на такому рівні розкриває тебе у надзвичайний спосіб, тим більше за таких обставин. Це був перший тріумф Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Це був неймовірно гордий момент для мене і моєї родини. Я згадував усю свою кар'єру та зусилля, які я доклав, щоб досягти цього моменту. І, перш за все, це неймовірне відчуття – усвідомлювати, що я залишив свій слід у житті вболівальників Сіті по всьому світу.

– Ви пам'ятаєте відчуття, коли забили той знаменитий гол, який увійшов в історію?

– Я пам'ятаю напруженість матчу, який зайшов у глухий кут, ситуацію, коли я отримав м'яч з відчуттям, що на невеликому просторі перебувають багато гравців, удар, який ідеально влучив у ворота, найшвидший спринт у моєму житті, щоб посвяткувати біля кутового прапорця, і фразу, яку я одразу ж сказав своїм партнерам, які прийшли святкувати разом зі мною: "Хлопці, ще двадцять хвилин! Ще двадцять хвилин!" Тому що в той момент нічого не було зроблено, і фактично ми страждали до останніх секунд.

Це було так особливо, так чудово, коли пролунав фінальний свисток. Перш за все, я відчув себе вільним. Тому що клуб так довго боровся за цей момент, так багато разів був так близько (півфінали у 2016 та 2022 роках, фінал у 2021 році). І тому, що я теж все життя боровся за те, щоб прожити цей момент. Я досі бачу себе на полі, як я здаюся і плачу. Тому що в цей момент мозок зупиняється, а емоції беруть гору, і ти більше не можеш себе контролювати. Це момент для мільйонів уболівальників по всьому світу. Це не піддається розумінню. Ось чому нас переповнюють емоції. І не на стадіоні ці емоції найпотужніші. А під час святкувань. У мене досі мурашки по шкірі, коли я про це думаю.

️ Four years since Rodri signed for Man City...



Here's his biggest moment in blue @ManCity || #UCL pic.twitter.com/nWxayajtZO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 4, 2023

– У попередньому фіналі проти Челсі у 2021 році (0:1) ви сиділи на лавці запасних. Це була якась особиста помста?

– Я вже давно зрозумів, що футбол, як і багато чого в житті, – це про невдачі, про те, як ти піднімаєшся і пробуєш знову. Очевидно, я б дуже хотів зіграти у тому фіналі проти Челсі, але я з усіх сил підтримував своїх товаришів по команді, і знову плакав за той фінал, цього разу з сумом. Я так хотів, щоб ми перемогли... Але, чесно кажучи, під час торішнього фіналу я не думав про реванш. Замість цього я говорив собі: "Життя дає мені ще один шанс бути там, допомагати моїм партнерам на полі, я повинен бути готовий і не дати цій можливості пройти повз мене". Це те, що нам вдалося зробити.

– Чи усвідомлюєте, що ви необхідний для гри Сіті?

– Очевидно, що з моменту мого приходу в 2019 році у цю неймовірну команду (з мадридського Атлетіко за 70 млн євро), яка вже так багато вигравала, і в якій я просто хотів досягти успіху, щоб мати своє місце і відігравати свою роль, відбулася еволюція. Але це правда, що я дуже пишаюся тим, яким гравцем я став для цієї команди, і не тільки на полі. Мені подобається те, що я представляю в очах моїх товаришів по команді, те, що до мене прислухаються в роздягальні та на тренуваннях. Я насолоджуюся цим, тому що це був довгий шлях з моменту мого приїзду і до сьогодні, і з кожним роком мені доводилося робити більший вплив і завойовувати довіру групи. Я відчуваю цю повагу, цю довіру. Коли мої партнери бачать мене, вони кажуть: "Добре, ми підемо за цим хлопцем".

– Яким гравцем ви мріяли стати, коли вам було 12 чи 13 років? Можливо, більш атакувальним?

– Я тобі скажу так: я завжди хотів бути опорником. І я став тим гравцем, яким мріяв бути.

– Так рано ви мріяли про це?

– Так, так. Я знаю, що це звучить трохи божевільно, але це правда. Очевидно, що в 12 років ти не знаєш, чи станеш професіоналом. Але я вже був зачарований гравцями, які грали на моїй позиції. Особливо я спостерігав за Серхіо Бускетсом і Хабі Алонсо, які були абсолютними еталонами. Я хотів бути схожим на них, робити те, що вони робили. Я знав, що це найкраща позиція для мене, я відчував це в глибині душі. Так я і виріс. Усі мої тренери в той час вважали мене дуже зрілим для свого віку, оскільки я зосередився на цій ролі в такому юному віці, коли зазвичай гравцями мрії стають плеймейкери або нападники.

– Вас часто порівнюють з Бускетсом, якого ви називаєте найкращим півзахисником усіх часів. Що є у нього, чого немає у вас? І навпаки, чого, на вашу думку, йому не вистачає?

– Граючи пліч-о-пліч з ним у збірній Іспанії (між 2018 та 2022 роками), я зміг багато чого навчитися у нього. Він дав мені багато інформації та інструментів для прогресу. Іноді він давав мені поради, але, перш за все, я мав змогу спостерігати за ним зблизька. Він дійсно найсильніший в цій історії. Його гра, звичайно, але також і перш за все його неймовірна послідовність протягом багатьох років. Для мене він справжній барометр досконалості. Коли я вийду на пенсію, я хотів би, щоб люди пам'ятали мене як гравця стабільної якості.

Тоді, повертаючись до вашого запитання, ми не зовсім однакові гравці. Серхіо неймовірний на короткому периметрі, і ніхто ніколи не мав такого першого дотику до м'яча. Тому що це якість роботи ніг, робота тіла, але також і, перш за все, швидкість мозку, щоб зробити правильний контроль часто під тиском двох або трьох суперників, в зоні, де тобі не можна втрачати м'яч. Пфф... це винятково. Особисто я вважаю себе гравцем з більшим фізичним впливом і більшою проекцією на останніх тридцяти метрах.

Родрі у збірній, фото: JB Autissier/Panoramic

– Ви грали під керівництвом Дієго Сімеоне в Атлетіко, а це зовсім інша система, ніж у нинішньому Манчестер Сіті. Що ви там розвинули?

– Я провів лише один сезон з Дієго Сімеоне (2018-19), але багато чого навчився. В основному, я гравець, який віддає перевагу володінню м'ячем. Саме він навчив мене важливості захисного боку моєї позиції. Менталітету, який потрібно мати, щоб бути конкурентоспроможним у двобоях, бути сильним, коли команда бореться, і так далі. Я зрозумів інший вимір гри. "Чоло" дозволив мені підвищити рівень жорсткості в тих сферах, які не обов'язково були моїми сильними сторонами. А з м'ячем ми грали за класичною схемою 4-4-2, з двома центральними півзахисниками, тому ми повинні були спілкуватися, щоб знати, коли один може піднятися вгору, а інший прикривати. Коли ми володіли м'ячем, Сімеоне хотів, щоб ми грали глибоко і уникали бічних передач, які можна зустріти, наприклад, в інших командах Ла Ліги. І тут я знову досягнув прогресу у своїй здатності швидко грати вперед.

– А коли ви перейшли з Ла Ліги до Прем'єр-ліги, що це змінило для вас як для півзахисника?

– Це практично різні види спорту. Ключовим є розуміння ритму. У Ла Лізі ти не можеш грати в такому ж темпі, як у АПЛ, тому що твої партнери не будуть за тобою стежити, і ти будеш ізольований з м'ячем. В Іспанії гра терпляча і тактична, і команди більше знають, що вони хочуть робити з м'ячем. В Англії футбол – це більше про інтенсивність. Пам'ятаю, коли я дебютував проти Вест Хема, у мене не було й півсекунди на роздуми. Мені довелося навчитися думати швидше, протистояти ударам м'яча, щоб зберегти контроль над ним. Мені також довелося навчитися трохи втрачати м'яч, тому що тут, зі швидкістю суперників і атакувальною загрозою команд, твої індивідуальні таланти караються більше, ніж в Іспанії.

– Чому іноді потрібен час, щоб адаптуватися до гри Пепа Гвардіоли?

– У Сіті це подвійне рівняння, тому що ти повинен адаптуватися до принципів Пепа і до того, як грає Прем'єр-ліга. Мені, можливо, через моє іспанське футбольне виховання, знадобилося менше часу, щоб зрозуміти гру Пепа, ніж АПЛ. Можливо, для когось головна складність на початку роботи з Пепом полягає в тому, що він завжди змінюється, завжди підлаштовується, а оскільки партнери не завжди однакові, потрібно бути дуже зосередженим на цих змінах, адже йдеться про те, щоб мати однакову колективну гру з різними партнерами.

– Іноді виникає відчуття, що гра Манчестер Сіті схожа на годинниковий механізм. Скільки імпровізації та свободи в цій добре змащеній машині?

– Я розумію, що ви маєте на увазі. І я згоден, що футбол не завжди буває чорно-білим. Це те, що робить його таким прекрасним, індивідуальне натхнення може змінити матч. Тактика дає нам рамки, орієнтири. Але є важливий елемент ініціативи в тому, щоб вийти за ці рамки. З іншого боку, треба сказати, що футбол змінився за останні роки. Раніше це було більше про індивідуальний талант. Сьогодні він більш колективний, футбол став дуже тактичним, і чим більше поважають командні принципи, працюють над ними і вдосконалюються, тим більше шансів на успіх. Навіть якщо вам завжди потрібне натхнення Фодена чи де Брюйне, щоб переламати хід матчу.

– Минулого року Пеп випустив одного з центральних захисників, Джона Стоунза, разом з вами, щоб утворити своєрідний квадрат в середині з двома іншими півзахисниками, найчастіше де Брюйне та Гюндоганом. Як це працювало для вас?

– Як я вже казав, треба бути готовим до всіх змін, це вимагає багато уваги. Це було добре, тому що у мене з'явився додатковий варіант пасу, тим більше, що Джон неймовірний у цій ролі. У нас з'явився додатковий гравець у центрі поля, що дозволило нам опинитися в більшості і звільнити півзахисника, який міг би здивувати оборону суперника в штрафному майданчику, як це часто робив Гюндоган. Звичайно, потрібно мати якість та індивідуальність, щоб отримати м'яч, не втрачаючи його через те, що у вас на одного захисника менше.

фото: Alexis Réau/L'Équipe

– Говорячи про проекцію, ви забили кілька важливих голів за останні роки. У вас завжди була ця якість, чи вона прийшла з упевненістю в собі?

– Це свого роду поступове усвідомлення. Довгий час я просто концентрувався на своїй ролі, будучи впевненим, що в атаці є інші гравці, які приймають рішення. Тому я не думав про те, щоб намагатися забити, тому що, коли ти не маєш чогось на думці, ти не ставиш себе в позицію, щоб отримати це. Тож були позиції, де я з більшою ймовірністю міг віддати пас. А потім я сказав собі, що я також повинен допомогти команді, намагаючись бути рішучим.

– Значна зміна у ставленні, чи не так?

– Як результат, ми починаємо працювати з іншим мисленням. Ми робимо речі і рухаємося трохи по-іншому, але ми все ще поважаємо рамки, тому що завжди є шанс знайти прорив. Це частина того, як бути важливим гравцем, знати, як брати на себе відповідальність. Гаразд, я знаю, як захищатися і контролювати, але якщо я відчуваю, що можу допомогти команді, забивши гол, зобов'язаний це зробити, або принаймні спробувати. Тим більше, що ми регулярно стикаємося з низькими, щільними блоками, які позбавляють наших нападників простору. Тож у більш розвинених півзахисників є можливість виходити вперед, тому що їх, можливо, менше опікають.

– Як опорний півзахисник, як ви ставитеся до повернення Кевіна де Брюйне в січні?

– Це неймовірний гравець. Він дає мені впевненість, бо завжди знає, що робити з м'ячем. Він дає мені душевний спокій, а це безцінно для команди, яка намагається зберегти максимальний контроль. Тактично він грає відповідно до свого натхнення, він не слідкує за дошкою. Можна сказати, що ми трохи менш організовані, але він привносить так багато в усе інше, особливо у вирішальний аспект, що це унікально.

– Пеп Гвардіола грав на вашій позиції багато років тому...

– Я не бачив, як він грав, якщо це ваше запитання.

– Ні, звісно, ні, але він дає вам індивідуальні поради?

– Безумовно, ми з ним багато спілкуємося, тому що він знає все про цю роль. Футбол змінився, але він дає мені величезну кількість порад щодо тактики та менталітету, залежно від моменту в матчі та фази гри, тому що на цій позиції партнери очікують, що ти будеш гравцем "безпеки", з м'ячем або без нього. Особливо, коли матч напружений. Твої партнери повинні прочитати тебе і твою гру: "Не панікуй, ми відновимо контроль". Саме з такою відповідальністю ти повинен підходити до своєї ролі.

– Чи відчуваєте ви, що є лідером завдяки власному прикладу, стосункам з тренером чи словам у роздягальні?

– Лідером можна бути всіма трьома способами. Але, звісно, я відчував, що моє лідерство проявляється насамперед на полі. Решта прийшло поступово, з довірою тренера та команди. Це також плід того, про що ми говорили з точки зору концентрації та відданості моїй роботі, і інші, без сумніву, відчувають це, і впевненість також походить від цього.

Родрі та Гвардіола, фото: Franck Faugère/L'Équipe

– Чи шкодуєте ви іноді про те, що вам приділяють менше уваги, ніж атакувальним гравцям?

– З точки зору маркетингу чи в медіа? Я вже відчуваю себе неймовірно щасливим від того, що є частиною цього рідкісного колективного досягнення. Щодо решти, то найголовніше – це завжди розуміти. Розуміти, що футбол для вболівальників – це все про голи. Я також знаю, що деякі великі півзахисники не завжди отримували визнання, до якого могли б прагнути. Це справедливо чи несправедливо? Люди самі приймають рішення. Я знаю, як все влаштовано, тому це не робить мене засмученим чи розчарованим.

– Пеп Гвардіола сказав, що ви найкращий гравець у світі на своїй позиції. Ви відчуваєте те ж саме?

– Скажу чесно: ти повинен думати, що ти найкращий. Або принаймні думати, що хочеш ним бути. Це питання впевненості. Саме з такою ментальністю у тебе є шанс стати найкращим або принаймні найкращою версією себе.

– Ви посіли п'яте місце в голосуванні "Золотого м'яча-2023" (після Ліонеля Мессі, Ерлінга Холанда, Кіліана Мбаппе та Кевіна де Брюйне). Ви мрієте колись виграти цей трофей?

– Ми всі про це мріємо. Це було б неймовірним досягненням. Але я також знаю, що деякі легендарні півзахисники не досягли успіху. Я був би радий, якби такий гравець, як я, зміг його виграти, це б дуже багато означало. Це багато б означало для переможця, але також і для молодих людей, які хочуть грати в цій ролі і знати, що їх можуть також визнати, а не тільки гравця, який забиває або робить щось блискуче. Для футболу це був би цікавий сигнал. Але я вже насолоджуюся своїм рейтингом. Уявіть, я можу сказати, що я п'ятий найкращий гравець у світі.

"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями