Збірна Італії пробилася на Євро-2024, де в груповому етапі зіграє з Іспанією, Хорватією та Албанією. До турніру в команди буде можливість "обкатати" склад у двох товариських матчах – у березні та 14 червня.

Рух встановив захмарний цінник на лідера оборони – гранд Серії А не готовий платити такі гроші

Як інформує Gazzetta dello Sport, головний тренер "Скуадри адзурри" Лучано Спаллетті дав своїй Федерації завдання підібрати якомога "жорсткіших" суперників – щоб команда могла перевірити свої реальні сили на їхньому тлі. Тренер жадає пройти справжнє випробування. Повідомляється, що можливими суперниками збірної Італії можуть стати національні команди Австрії, Сербії, Угорщини, Шотландії та/або Чехії.

Також збірна італійська Федерація футболу хоче, щоб команда Спаллетті провела один додатковий товариський матч у США проти суперника з Південної Америки. Метою цього матчу стане значна виручка з продажу квитків.

Результати жеребкування Євро-2024: Україна отримала найлегших потенційних суперників, складні групи для Італії і Франції