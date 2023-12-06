Сборная Италии пробилась на Евро-2024, где в групповом этапе сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией. До турнира у команды будет возможность "обкатать" состав в двух товарищеских матчах – в марте и 14 июня.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, главный тренер "Скуадры адзурры" Лучано Спаллетти дал своей Федерации задание подобрать как можно более "жестких" соперников – чтобы команда могла проверить свои реальные силы на их фоне. Тренер жаждет пройти настоящее испытание. Сообщается, что возможными соперниками сборной Италии могут стать национальные команды Австрии, Сербии, Венгрии, Шотландии и/или Чехии.

Также сборная итальянская Федерация футбола хочет, чтобы команда Спаллетти провела один дополнительный товарищеский мат в США против соперника из Южной Америки. Целью этого матча станет значительная выручка с продажи билетов.

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