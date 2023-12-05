Рух буде відпускати своїх лідерів тільки за умови дуже щедрої пропозиції.

"Щодо Слюбика я знаю точно, що влітку були серйозні перемовини з празькою Славією. Чехи пропонували 2,5 млн євро, але Рух вважає, що цього недостатньо, і Слюбик коштує дорожче. Я чув про суму в 5 млн євро, але самі розумієте – це предмет торгу.

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Зараз я знаю про серйозний інтерес Лаціо до Слюбика. Комунікація вже не на рівні посередників, а на рівні топ-менеджерів клубу. Вони розмовляють, переписуються, торгуються. Але поки далекі від копромісу", – заявив журналіст Віктор Вацко у ефірі Вацко on air.

Додамо, що 19-річний Слюбик у ниіншньому сезоні провів 17 матчів та забив 2 голи. Transfermarkt оцінює центрбека у 500 тисяч євро. Раніше повідомлялось про інтерес не тільки Лаціо, а й німецьких Уніона та Вольфсбурга.

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