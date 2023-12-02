Жеребкування чемпіонату Європи-2024 стартувало 2 грудня о 19:00 за київським часом. Церемонія пройшла у німецькому Гамбурзі. Це одне з 10 міст, які приймуть матчі Євро-2024. Іншими господарями стануть Берлін, Мюнхен, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт і Штутгарт. Фінальна стадія Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня.

Результати жеребкування плей-офф відбору Євро-2024 – Україна отримала суперників, найкращий шлях з можливих .

РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЄВРО-2024

Група А: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія

Група C: Англія, Данія, Словенія, Сербія

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, переможець Шляху А стикових матчів

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, переможець Шляху В стикових матчів (можливо, Україна)

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, переможець Шляху С стикових матчів

Збірна України, якщо вийде на чемпіонат Європи, буде в групі Е. Це один із найлегших квартетів, до яких можна було потрапити, оскільки під час жеребкування ми перебували в четвертому кошику. Звісно, Бельгія – одна з найсильніших збірних континенту, але змагатися з Румунією та Словаччиною не просто можна, а потрібно робити успішно. Однак в групу Євро-2024 ще потрібно вийти. Нагадаємо, у півфіналі плей-офф підопічні Сергія Реброва зіграють на виїзді проти Боснії і Герцеговини. У випадку перемоги суперником України у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат Європи буде сильніший у парі Ізраїль – Ісландія.

У фінальній частині Євро-2024 зіграють 24 команди, з яких вже відомі 21. Усі вони, включно з майбутніми переможцями плей-офф, були поділені на чотири кошики відповідно до результатів у кваліфікації. У четвертому кошику, окрім майбутніх переможців плей-офф, опинилися Італія, Сербія і Швейцарія.

Кошик 1: Німеччина (господар), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.

Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія.

Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія.

Кошик 4: Італія, Сербія, Швейцарія, переможець Шляху А стикових матчів, переможець Шляху B стикових матчів, переможець Шляху С стикових матчів.

Який формат фінальної частини Євро-2024? Він такий же, яким був на чемпіонаті Європи-2020. До 1/8 вийдуть по дві найкращі команди з усіх шести груп, а також чотири найкращі команди, які посіли треті місця. Далі все традиційно – 1/4, півфінал і фінал, який відбудеться 14 липня у Берліні.

Збірна України у відборі на Євро-2024: фінальна турнірна таблиця, результати і календар матчів