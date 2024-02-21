Уродженець Нідерландів Хьойсен вирішив продовжити кар'єру в молодіжній збірній Іспанії, незважаючи на те, що раніше виступав за "ораньє" U-17, U-18 і U-19. Про це інформує Gazzetta dello Sport. При цьому Дін збереже подвійне громадянство.

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18-річний захисник скористався цим правом, оскільки з п'ятирічного віку проживав разом зі своєю сім'єю в Іспанії. Його батько також був футболістом.

Сам Дін Хьойсен починав грати в молодіжній академії Малаги, після чого перебрався в Ювентус. Минулого зимового трансферного вікна він перебрався в Рому на правах оренди, і відтоді встиг забити за "джаллороссі" два м'ячі в Серії А.

Римський клуб не став включати Діна в заявку на Лігу Європи.

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