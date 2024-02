Чемпіонат Італії 2023/24, 25-й тур

Лаціо – Болонья – 1:2

Голи: Ісаксен, 18 – Ель-Аззузі, 39, Зіркзеє, 78

Емполі – Фіорентина – початок о 16:00

Удінезе – Кальярі – початок о 16:00

Фрозіноне – Рома – початок о 19:00

Дженоа не втримала перемогу над Наполі, пропустивши на останній хвилині – Маліновський виходив лише оборонятися

Лаціо після несподіваної перемоги над Баварією так же несподівано згорів Болоньї. У рідних стінах. На ранній гол Ісаксена ще до перерви відповів Ель-Аззузі, а в середині другого тайму Зіркзеє вивів "россоблу" вперед. За кількістю голів, проведених з гри, Зіркзеє зрівнявся з Сака, поступаючись тільки Омородіону й Беллінгему – у статистику входять тільки футболісти з топ-5 ліг, народжені не раніше 2001 року.

8 - Players born since 2001 onwards with the most goals from open play scored in the big-5 European leagues this season:



13 - Jude Bellingham

9 - Samu Omorodion

8 - Bukayo Saka

8 - Joshua Zirkzee



Talent.