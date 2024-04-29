Тиждень тому Рома просила керівництво Ліги Серії А перенести догравання матчу з Удінезе на травень, щоб якнайкраще підготуватися до ігор із Наполі в чемпіонаті та Байєром у Лізі Європи. Ліга відмовила римському клубу, і головний тренер "джаллороссі" Даніеле Де Россі публічно розкритикував це рішення. Тепер римляни знову вирішили надіслати в Лігу запит про перенесення свого матчу з Аталантою, який заплановано на 12 травня. Ця зустріч має відбутися через три дні після виїзного матчу-відповіді з Байєром в 1/2 фіналу Ліги Європи.

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Як інформує Voce Giallorossa, гіпотетичне перенесення гри в Бергамо на один день має призвести до перенесення фіналу Кубка Італії між Аталантою і Ювентусом – він запланований на 15 травня. Тільки в такому разі Ліга зможе гарантувати бергамаскам три дні підготовки до фіналу Кубка після зустрічі з Ромою в 36-му турі чемпіонату.

Римський клуб аргументує своє прохання необхідністю дотриматись чесності: матч між Аталантою та Роми стане вирішальним у визначенні п'ятої італійської команди, яка отримає право грати в Лізі чемпіонів наступного сезону. Після півфіналу Ліги Європи з Байєром римляни будуть втомленими. Що цікаво, у день гри в Леверкузені Аталанта зіграє гру-відповідь півфіналу ЛЄ з Марселем. Однак "богиня" зіграє цей матч удома – як і наступну гру з Ромою в чемпіонаті.

Повідомляється, що шанси на те, що Ліга прислухається до прохання Роми, невеликі - чимало вболівальників уже організували поїздку в Рим на фінал Кубка Італії заздалегідь.

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