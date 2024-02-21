Уроженец Нидерландов Хёйсен решил продолжить карьеру в молодёжной сборной Испании, несмотря на то, что ранее выступал за "оранье" U-17, U-18 и U-19. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. При этом Дин сохранит двойное гражданство.

Рома внесла изменения в заявку на Лигу Европы – пришлось пожертвовать игроком Ювентуса

18-летний защитник воспользовался этим правом, поскольку с пятилетнего возраста проживал вместе со своей семьей в Испании. Его отец также был футболистом.

Сам Дин Хёйсен начинал играть в молодёжной академии Малаги, после чего перебрался в Ювентус. В минувшее зимнее трансферное окно он перебрался в Рому на правах аренды, и с тех пор успел забить за "джаллоросси" два мяча в Серии А.

Римский клуб не стал включать Дина в заявку на Лигу Европы.

Рома одержала разгромную победу, Коваленко не играет у нового тренера, творящего очередное футбольное чудо