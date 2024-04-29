К'яер прощається з Міланом, повідомив агент футболіста в інтерв'ю Bold. У 35-річного захисника влітку завершується контракт, а клуб не планує його продовжувати.

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Сімон перейшов у Мілан чотири роки тому та став чемпіоном Італії. У цьому сезоні він багато пропустив через травми та програну конкуренцію.

Втім, К'яер не збирається закінчувати кар'єру. Захисник розпочне пошуки нового клубу після Євро-2024, куди повезе збірну Данії в ролі капітана.

К'яер раніше виступав за Вольфсбург, Лілль, Фенербахче та Севілью. На Євро-2020 отримав респект, коли зразково повівся під час серцевого нападу в Еріксена.