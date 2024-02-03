Наставник Роми Даніеле Де Россі визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у плей-офф Ліги Європи.

Наприкінці зимового трансферного вікна Рома підписала Томмазо Бальданці та Анхеліньо, які були включені до заявки римлян на плей-офф Ліги Європи, повідомляє Romapress.

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Також до переліку потрапив Сердар Азмун, який посів місце Андреа Белотті. Проте, "вовкам" доведеться пожертвувати Расмусом Крістенсеном та Діном Хьойсеном, який перебрався до римлян з Ювентуса на правах оренди.

Додамо, що Рома зіграє у стикових матчах плей-офф Ліги Європи з Фейєнордом. Перша гра відбудеться вже 15 лютого, матч-відповідь – через тиждень, 22 лютого.

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