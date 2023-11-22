"Я хотів би сказати одну важливу річ: мені потрібно подумати про час у збірній. Ці гравці багато чого мені дали. Вони багато дали всьому тренерському штабу. Мені потрібно серйозно подумати про те, що я збираюся робити.

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Це не прощання або щось подібне, але мені потрібно подумати, тому що планка дуже висока. Стає дуже складно продовжувати перемагати, і ці хлопці роблять все ще складніше. Я скажу це президенту (Асоціації футболу Аргентини) і гравцям, тому що цій збірній потрібен тренер, який має енергію та почувається добре", – цитує фахівця TyC Sports.

Журналіст TyC Sports Хоакін Бруно, який працював біля поля на матчі Аргентини з Бразилією, розповів, що після закінчення гри Скалоні попросив весь свій тренерський штаб повернутися на поле, щоб зробити фотографію, і сказав: "Останнє фото".

Аргентина, обігравши Бразилію 1:0, завдала історичної поразки супернику. Бразильці вперше в історії програли вдома у відбірковому циклі до чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Ліонель Скалоні очолив "альбіселесте" у 2018 році. Під його керівництвом Мессі і Ко виграли Кубок Америки та здобули титул чемпіонів світу у 2022 році.

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