"Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Мне нужно серьезно подумать о том, что я собираюсь делать.

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Это не прощание или что-то подобное, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти ребята делают все еще сложнее. Я скажу это президенту (Ассоциации футбола Аргентины) и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, который имеет энергию и чувствует себя хорошо", – цитирует специалиста TyC Sports.

Журналист TyC Sports Хоакин Бруно, который работал у кромки поля на матче Аргентины с Бразилией, рассказал, что после окончания матча Скалони попросил весь свой тренерский штаб вернуться на поле, чтобы сделать фотографию, и сказал: "Последнее фото".

Аргентина, обыграв Бразилию 1:0, нанесла историческое поражение сопернику. Бразильцы впервые в истории проиграли дома в отборочном цикле к чемпионату мира.

Напомним, что Лионель Скалони возглавил "альбиселесте" в 2018 году. Под его руководством Месси и Ко выиграли Кубок Америки и добыли титул чемпионов мира в 2022 году.

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