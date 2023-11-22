Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не зміг стримати емоцій під час матчу відбору до ЧС-2026 проти Бразилії (1:0).

Мессі, де Пауль та Родріго / Скрішнот з TyC Sports

Зустріч між південноамериканськими командами почалася з затримкою через безлад на трибунах. Втім, й на полі не обходилося без палких сутичок.

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Коли збірна Аргентини повернулась на поле, Родріго де Пауль в емоційній манері щось обговорював з зіркою Реала Родріго. До них приєднався Мессі, який під час суперечки схопив бразильця за шию ззаду.

Згідно з інформацією Pasta de Campeón, капітан збірної Аргентини звернувся до Родріго: "Якщо ми чемпіони світу, то чого це ми сц*куни?".

Нагадаємо, що "альбіселесте" виграли у збірної Бразилії з рахунком 1:0. Аргентина набрала у відбірковому циклі до ЧС-2026 15 балів і перебуває на першому місці. Бразильці після трьох поразок поспіль посідають лише шосту сходинку, маючи сім очок.

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