Зустріч Бразилії та Аргентини у відборі до ЧС-2026 супроводжувалася заворушеннями на трибунах.

Відбір ЧС-2026

Бразилія – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменді, 63

Вилучення: Жоелінтон (Бразилія), 81

Матч між двома найвідомішими південноамериканськими збірними з перших хвилин супроводжувався бурхливими подіями.

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Арбітр вивів команди на поле, відіграли гімни, але зустріч так і не розпочалася. На трибунах поліція жорстоко билася з аргентинськими фанатами, які виривали крісла та кидалися ними. Гравці "альбіселесте" підходили до трибун, щоб вгамувати фанатів, втім, всі спроби провалилися. Мессі, побачивши безлад, вирішив покинути поле зі своєю командою. Початок був відкладений на 28 хвилин.

Коли вдалося вгамувати фанатів, матч все ж розпочався. Обидві команди показували досить рівний футбол, але Аргентина свій момент використала і здобула перемогу завдяки голу Отаменді. Бразилія вперше в історії програла вдома в матчі відбіркового циклу до чемпіонату світу (раніше була 51 перемога і 13 нічиїх). Загалом це третя поразка поспіль пентакампеонів за останній час.

Наразі Аргентина має 15 очок і перебуває на першій сходинці в турнірній таблиці. Бразилія посідає шосте місце з 7 балами.