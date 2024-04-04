Нападник Урава Редс Тьягу Сантана відзначив неперевершеним голом у матчі проти Токіо.

У шостому турі японської ліги зустрічалися Токіо та Урава Ред. Нападнику гостей Тьягу Сантані вдалося забити чудовий гол.

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Бразилець отримав м'яч поблизу штрафного майданчика своєї команди і розпочав швидку контратаку. Коли Сантана опинився в центрі поля, він помітив, що голкіпер Токіо далеко вийшов з воріт. Нападник потужним дальнім ударом переправив м'яч у сітку.

Чудовий гол Сантани не допоміг Ураві здобути перемогу. У підсумку команда бразильця програла з рахунком 1:2.

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