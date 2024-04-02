Вже 9 квітня Ліга чемпіонів повертається двома спекотними чвертьфіналами Арсенал – Баварія та Реал – Ман Сіті. А наступного дня зіграють Атлетіко – Борусія Д і ПСЖ – Барселона. Боротьба виходить на фінішний відрізок не лише в командному, але й індивідуальному заліку. Мова йде, насамперед, про бомбардирські перегони. Хто ж приміряє почесні лаври найкращого снайпера сезону? Тут усе неоднозначно і можливі кілька варіантів. Давайте розбиратися.

На вершині голеадорського заліку – одразу чотири лідери. Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Холанд (Ман Сіті), Харрі Кейн (Баварія) та Антуан Грізманн (Атлетіко) забили по 6 м’ячів. Усі залишаються у грі, тож, найімовірніше, саме вони й розіграють головні трофеї кампанії.

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Проте не варто скидати з рахунків ще двох результативних гравців, які наразі мають на один м’яч менше. Мова йде про Альваро Морату (Атлетіко) та Хуліана Альвареса (Ман Сіті). Також по п’ять влучних пострілів у Вандерсона Галену і Расмуса Хьойлунда, проте їхні клуби – Порту і МЮ – вже вилетіли з турніру. Ймовірно, ще не сказали свого останнього слова Філ Фоден (Ман Сіті), Джуд Беллінгем (Реал) і Габріел Жезус (Арсенал) – у них по 4 голи.

Ось і всі претенденти.

Одразу привертає увагу невисока результативність цих топових нападників у порівнянні з попередніми сезонами. Востаннє менше десяти голів за сезон найкращий снайпер ЛЧ забивав у 2009-10 роках. Це був Ліонель Мессі з 8-ма голами. Далі ж настала довготривала ера бомбардирської щедрості.

2010/11: Ліонель Мессі (Барселона) – 12 голів

2011/12: Ліонель Мессі (Барселона) – 14 голів

2012/13: Кріштіану Роналду (Реал) – 12 голів

2013/14: Кріштіану Роналду (Реал) – 17 голів

2014/15: Ліонель Мессі, Неймар (обидва – Барселона), Кріштіану Роналду (Реал) – по 10 голів

2015/16: Кріштіану Роналду (Реал) – 16 голів

2016/17: Кріштіану Роналду (Реал) – 12 голів

2017/18: Кріштіану Роналду (Реал) – 15 голів

2018/19: Ліонель Мессі (Барселона) – 12 голів

2019/20: Роберт Лєвандовскі (Баварія) – 15 голів

2020/21: Ерлінг Холанд (Борусія Д) – 10 голів

2021/22: Карім Бензема (Реал) – 15 голів

2022/23: Ерлінг Холанд (Ман Сіті) – 12 голів

Лише четверо нападників за цей період втрутились у космічні війни між Кріштіану та Лео – Неймар, Лєвандовскі, Бензема і Холанд. Але титани вже давно пішли, звільнивши місце у пісочниці. Як і Карім, який подався догравати на Близький Схід. Формально у грі залишається Лєвандовскі, однак непевна форма Барси, а також скромні три м’ячі 35-річного поляка у цьогорічній кампанії майже напевно виносять його за дужки розбірок між голодними до відзнак Холандом і Мбаппе.

Ось за що Роберту справді варто боротися – і тут кожен м’яч надзвичайно цінний – це залік найкращих бомбардирів ЛЧ усіх сезонів (без урахування кваліфікаційного раунду). Тут у Лєвандовскі почесна третя сходинка. Наздогнати Мессі та Роналду – щось із розряду фантастики, але убезпечити свою "бронзу" від посягань переслідувачів ще хоча б на кілька сезонів – місія можлива.

Кріштіану Роналду (МЮ, Реал, Ювентус) – 140 голів

Ліонель Мессі (ПСЖ) – 129 голів

Роберт Лєвандовскі (Борусія Д, Баварія, Барселона) – 94 голи

Карім Бензема (Ліон, Реал) – 90 голів

Рауль Гонсалес (Реал, Шальке) – 71 гол

У Мбаппе наразі 46 м’ячів, у Холанда – 41, тож цим парубкам знадобиться ще не один результативний сезон, аби наздогнати мастодонтів. За справу вони візьмуться вже наступного тижня. Не варто забувати, що голи у Лізі чемпіонів (особливо вирішальні) – один із головних ключиків до дверей, за якими свого наступного володаря чекає "Золотий м’яч".