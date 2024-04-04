Нападающий Урава Редс Тьягу Сантана отметил непревзойденным голом в матче против Токио.

В шестом туре японской лиги встречались Токио и Урава Ред. Нападающему гостей Тьягу Сантане удалось забить великолепный гол.

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Бразилец получил мяч вблизи штрафной площади своей команды и начал быструю контратаку. Когда Сантана оказался в центре поля, он заметил, что голкипер Токио далеко вышел из ворот. Нападающий мощным дальним ударом переправил мяч в сетку.

Великолепный гол Сантаны не помог Ураве одержать победу. В итоге команда бразильца проиграла со счетом 1:2.

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