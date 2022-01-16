Спортивний директор "джмелів" Міхаель Цорк визнав, що публічний виступ 21-річного бомбардира став несподіванкою.

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"Заява Ерлінга нас здивувала. Поки не було жодних термінів, дедлайнів, навіть переговорів ще не було. Але очевидно, що в якийсь момент ми хочемо і маємо провести переговори. Це зрозуміло, проте ми до кінця будемо зберігати професіональний підхід", – цитує Цорка Kicker.

Нагадаємо, контракт Холанда з Борусією Д розрахований до 2024 року, проте вже цього літа буде доступна клаусула за 75 млн євро. Серед головних претендентів на форварда – два Манчестери, Баварія, Реал та Барселона. У 77 матчах за Борусію Холанд забив 78 м'ячів.

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