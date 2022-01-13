Френкі де Йонг на очах втрачає статус однієї з головних надій нової Барселони.

Нідерландець проводить відверто посередній сезон, а у вчорашньому матчі проти Реала (2:3) отримав черговий сигнал від Хаві. Тренер Барселони вже у перерві зняв двох гравців – новачка Феррана Торреса і Френкі де Йонга.

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Від'їзд екс-зірки Аякса з Камп Ноу набуває дедалі чіткіших обрисів, повідомляє Marca. Де Йонга можуть продати задля полювання на Ерлінга Холанда. Нідерландець досі користується хорошим попитом на ринку і може поповнити бюджет Барселони на серйозну суму. Прогрес власних вихованців дозволить безболісно пережити втрату Френкі, а "блаугранас" стануть реальним претендентом на бомбардира Борусії Д.

Нагадаємо, влітку 2019-го Барселона заплатила Аяксу за де Йонга 85 млн євро. Наразі півзахисник провів за каталонців 117 матчів, в яких оформив 10 голів та 14 асистів.

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