Бомбардир дортмундців Ерлінг Холанд зробив резонансну заяву після перемоги над Фрайбургом (5:1) у Бундеслізі.

Після впевненої звитяги в німецькій першості норвезького нападника запитали про його майбутнє, яке оповите різноманітними чутками.

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Відповідь Холанда була неочікуваною: "Борусія тисне на мене, щоб я ухвалив рішення щодо виступів у наступному сезоні, але я просто хочу грати у футбол. Досі я не робив жодних заяв лише з поваги до клубу".

Ерлінг тривалий час перебуває на радарах топових клубів Європи, які готові викласти чималу суму задля його підписання. Серед головних претендентів – Манчестер Сіті, Баварія, Реал та Барселона. У 77 матчах за Борусію Холанд забив 78 м'ячів.

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