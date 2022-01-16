Спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк признал, что публичное выступление 21-летнего бомбардира стало неожиданностью.

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"Заявление Эрлинга нас удивило. Пока не было никаких сроков, дедлайнов, даже переговоров еще не было. Но очевидно, что в какой-то момент мы хотим и должны провести переговоры. Это понятно, однако мы до конца будем сохранять профессиональный подход", – цитирует Цорка Kicker.

Напомним, контракт Холанда с Боруссией Д рассчитан до 2024 года, однако уже этим летом будет доступна клаусула за 75 млн евро. Среди главных претендентов на форварда – два Манчестера, Бавария, Реал и Барселона. В 77 матчах за Борусию Холанд забил 78 мячей.

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