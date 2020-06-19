"Завжди одне і те ж": капітан Валенсії обурений рішенням арбітра скасувати гол у ворота Реала

Півзахисник Валенсії Даніель Парехо не добирав слів під час матчу проти Реала.

Реал розгромив Валенсію (3:0) в 29-му турі Ла Ліги та продовжує переслідувати Барселону в турнірній таблиці. У першому таймі за рахунку 0:0 "кажани" зуміли вразити ворота Тібо Куртуа, але взяття воріт було скасоване через крихітний офсайд.

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Дане рішення Хосе Антоніо Санчеса Мартінеса обурило капітана левантійців Даніеля Парехо, який одразу висловив свою незгоду. "Завжди одне і те ж, завжди одне і теж", – цитує Парехо Marca, натякаючи на періодичні рішення арбітрів на користь мадридців.

Після 29-ти турів Реал посідає 2 місце в таблиці. Валенсія розмістилася на 8-й позиції Ла Ліги.

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