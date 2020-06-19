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"Завжди одне і те ж": капітан Валенсії обурений рішенням арбітра скасувати гол у ворота Реала

11:09 - Читать на русском
"Завжди одне і те ж": капітан Валенсії обурений рішенням арбітра скасувати гол у ворота Реала
Реал розгромив Валенсію / Marca

Півзахисник Валенсії Даніель Парехо не добирав слів під час матчу проти Реала.

61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
 
Кангін Лі 89’
61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
89’ Кангін Лі

Реал розгромив Валенсію (3:0) в 29-му турі Ла Ліги та продовжує переслідувати Барселону в турнірній таблиці. У першому таймі за рахунку 0:0 "кажани" зуміли вразити ворота Тібо Куртуа, але взяття воріт було скасоване через крихітний офсайд.

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Дане рішення Хосе Антоніо Санчеса Мартінеса обурило капітана левантійців Даніеля Парехо, який одразу висловив свою незгоду. "Завжди одне і те ж, завжди одне і теж", – цитує Парехо Marca, натякаючи на періодичні рішення арбітрів на користь мадридців.

Після 29-ти турів Реал посідає 2 місце в таблиці. Валенсія розмістилася на 8-й позиції Ла Ліги.

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Теги
Іспанія Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Реал Мадрид - Валенсія Даніель Даніель Парехо Валенсія Валенсія
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