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"Всегда одно и то же": капитан Валенсии возмущен решением арбитра отменить гол в ворота Реала

11:11 - Читати українською
"Всегда одно и то же": капитан Валенсии возмущен решением арбитра отменить гол в ворота Реала
Реал разгромил Валенсию / Marca

Полузащитник Валенсии Даниэль Парехо не подбирал слов во время матча против Реала.

61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
 
Кангин Ли 89’
61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
89’ Кангин Ли

Реал разгромил Валенсию (3:0) в 29-м туре Ла Лиги и продолжает преследовать Барселону в турнирной таблице. В первом тайме при счете 0:0 "летучие мыши" сумели поразить ворота Тибо Куртуа, но взятие ворот было отменено из-за крохотного офсайда.

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Данное решение Хосе Антонио Санчеса Мартинеса возмутило капитана левантийцев Даниэля Парехо, который сразу выразил свое несогласие. "Всегда одно и то же, всегда одно и тоже", – цитирует Парехо Marca, намекая на периодические решения арбитров в пользу мадридцев.

После 29-ти туров Реал занимает 2 место в таблице. Валенсия разместилась на 8-й позиции Ла Лиги.

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Теги
Испания Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Реал Мадрид - Валенсия Даниэль Даниэль Парехо Валенсия Валенсия
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