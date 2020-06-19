"Всегда одно и то же": капитан Валенсии возмущен решением арбитра отменить гол в ворота Реала

Полузащитник Валенсии Даниэль Парехо не подбирал слов во время матча против Реала.

Реал разгромил Валенсию (3:0) в 29-м туре Ла Лиги и продолжает преследовать Барселону в турнирной таблице. В первом тайме при счете 0:0 "летучие мыши" сумели поразить ворота Тибо Куртуа, но взятие ворот было отменено из-за крохотного офсайда.

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Данное решение Хосе Антонио Санчеса Мартинеса возмутило капитана левантийцев Даниэля Парехо, который сразу выразил свое несогласие. "Всегда одно и то же, всегда одно и тоже", – цитирует Парехо Marca, намекая на периодические решения арбитров в пользу мадридцев.

После 29-ти туров Реал занимает 2 место в таблице. Валенсия разместилась на 8-й позиции Ла Лиги.

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