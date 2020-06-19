Казкове повернення Асенсіо та шедевр Бензема у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 3:0

Реал розгромив Валенсію (3:0) в рамках 29-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Валенсія на "Футбол 24".

Перший тайм поєдинку Реал Мадрид – Валенсія голів не приніс, хоча у гостей були два розкішні шанси. Спочатку Родріго цілив у дальній кут, але влучив у стійку, а згодом м'яч побував у воротах Реала, але арбітр поєдинку скасував взяття воріт через крихітний офсайд, який помітив лише VAR.

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У другій половині гри фаворит довів свій клас. Спочатку Карім Бензема ударом в нижній кут відкрив рахунок, а згодом своє слово сказав Марко Асенсіо. Іспанець, який оговтався від важкої травми, вийшов на поле вперше за 11 місяців, а вже за кілька секунд після появи записав до свого активу забитий гол.

Крапку в матчі поставив все той же Бензема, який після пасу Асенсіо ефектно приборкав м'яча та вразив ворота Валенсії. 3:0 – Реал продовжує переслідувати Барселону в чемпіонських перегонах.