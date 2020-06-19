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Казкове повернення Асенсіо та шедевр Бензема у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 3:0

09:21 - Читать на русском
Казкове повернення Асенсіо та шедевр Бензема у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 3:0
Реал Мадрид – Валенсія – відео голів та огляд матчу 18 червня 2020 / ФК Реал Мадрид

Реал розгромив Валенсію (3:0) в рамках 29-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Валенсія на "Футбол 24".

61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
 
Кангін Лі 89’
61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
89’ Кангін Лі

Перший тайм поєдинку Реал Мадрид – Валенсія голів не приніс, хоча у гостей були два розкішні шанси. Спочатку Родріго цілив у дальній кут, але влучив у стійку, а згодом м'яч побував у воротах Реала, але арбітр поєдинку скасував взяття воріт через крихітний офсайд, який помітив лише VAR.

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У другій половині гри фаворит довів свій клас. Спочатку Карім Бензема ударом в нижній кут відкрив рахунок, а згодом своє слово сказав Марко Асенсіо. Іспанець, який оговтався від важкої травми, вийшов на поле вперше за 11 місяців, а вже за кілька секунд після появи записав до свого активу забитий гол.

Крапку в матчі поставив все той же Бензема, який після пасу Асенсіо ефектно приборкав м'яча та вразив ворота Валенсії. 3:0 – Реал продовжує переслідувати Барселону в чемпіонських перегонах.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Карім Карім Бензема Марко Марко Асенсіо Відеоновини Реал Мадрид - Валенсія Валенсія Валенсія
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