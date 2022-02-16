"Ми зіграли погано, втратили чудову нагоду покращити своє становище в чемпіонаті. У майбутньому нам доведеться докласти подвійних зусиль.

"Не будемо обманювати себе – Барса б хотіла бути в ЛЧ": Хаві чітко окреслив своє ставлення до Ліги Європи

Поразка завжди болюча і завжди дратує у будь-якій сфері. Сьогодні нам треба заспокоїтися, а завтра ми обов'язково трохи поговоримо. Гравці дізнаються, що я про це думаю. Багато хто подумає, що потрапити в Лігу чемпіонів для нас неможливо, але я не погоджуюсь. Можливо, ми повинні довести це фактами, тому що слова вже набридли", – наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Атлетіко вдома програв найгіршій команді Прімери і втратив нагоду забрати у Барселони четверту сходинку.

Атлетіко беззубо програв найгіршій команді Прімери і залишив Барселону в зоні Ліги чемпіонів