"Завтра гравці дізнаються, що я думаю": Сімеоне обіцяє розбір польотів після ганебної поразки від Леванте
Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне підсумував поразку від Леванте (0:1) у матчі 21 туру Прімери.
"Ми зіграли погано, втратили чудову нагоду покращити своє становище в чемпіонаті. У майбутньому нам доведеться докласти подвійних зусиль.
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Поразка завжди болюча і завжди дратує у будь-якій сфері. Сьогодні нам треба заспокоїтися, а завтра ми обов'язково трохи поговоримо. Гравці дізнаються, що я про це думаю. Багато хто подумає, що потрапити в Лігу чемпіонів для нас неможливо, але я не погоджуюсь. Можливо, ми повинні довести це фактами, тому що слова вже набридли", – наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.
Нагадаємо, Атлетіко вдома програв найгіршій команді Прімери і втратив нагоду забрати у Барселони четверту сходинку.
Атлетіко беззубо програв найгіршій команді Прімери і залишив Барселону в зоні Ліги чемпіонів