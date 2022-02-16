"Це можливість для нас. Головна мета – вийти до Ліги чемпіонів наступного року, і у нас є два шляхи: увійти до четвірки найкращих у чемпіонаті або виграти Лігу Європи. Нам потрібні вболівальники. Нам не пощастило у жеребкуванні, бо для мене Наполі – команда рівня Ліги чемпіонів, але наша мета – змагатися та пройти якнайдалі. А Ліга Європи – це не третій дивізіон. Це чудове змагання. Не найкраще, але хороше. Останні чемпіони – Севілья, Вільяреал.

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Не будемо обманювати себе – ми хотіли б бути у Лізі чемпіонів, і мене злить, що цього не сталося, але ми у Лізі Європи. Це можливість, і якщо ми виграємо, це відправить нас до Ліги чемпіонів. Я бачу у цьому можливість. Два сезони тому пара Барселона – Наполі була у плей-офф ЛЧ. Ми мотивовані. Усі гравці будуть важливими. Тут немає парадних дверей до основи. Всі гравці віддаються та змагаються, вони повинні все доводити. "Фіксована" одинадцятка тут грати не буде.

Що б могла показати Барса у плей-офф нинішньої ЛЧ? Це все гіпотези. Ми хотіли б, але наша реальність така. Наша реальність – це Ліга Європи та Наполі. Ми тут не для того, щоби мислити гіпотезами. Ми не зробили домашнє завдання, тому опинилися на цьому рівні", – наводить слова Хаві AS.

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