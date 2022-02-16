Переможна перестрілка з Хетафе давала фанатам Атлетіко приводи для оптимізму. Якби команда Сімеоне виграла і цього разу, то обходила Барселону, забираючи собі місце в зоні Ліги чемпіонів. Суперник здавався не надто грізним – Леванте, який програв 3 матчі поспіль і безнадійно сидів на дні таблиці Прімери.

Мальорка перемогла Атлетік у ефектній перестрілці з п'ятьма голами

Перший тайм швидко спустив мадридців з небес на землю. Повернулася звична беззубість в атаці, а захист постійно провалювався. Саме Леванте створив найкращий момент до перерви. Хорхе де Фрутос з центра поля вивалився на побачення з Облаком, проте кіпер Атлетіко був сильнішим у ближньому бою.

У перерві Сімеоне не зміг достукатися до підопічних, і на 54-й хвилині прийшло закономірне покарання. Оборона господарів залишила купу простору у власному карному майданчику – Мелеро потужним ударом у ближній кут "прошив" Облака. Лише після цього Атлетіко показав якісь атакувальні потуги. Корреа з хорошої позиції пробив повз ворота, а Кондогбія заробив "фальшивий" пенальті. Дуарте справді зіграв рукою у власному штрафному, проте повтор допоміг бригаді арбітрів зафіксувати офсайд у Льоренте.

На 64-й хвилині Леванте ледь не скопіював гольову атаку. Знову швидка комбінація на просторі, знову удар у ближній кут – цього разу Облак був пильнішим. Сімеоне випустив Феліша та Суареса, але це не надто допомагало. Рефері додав незрозумілі 7 хвилин, упродовж яких сталося багато цікавого. Корреа забив ефетним ударом через себе, але перед тим Хіменес штовхав Касереса – гол скасовано. Мальса ледь не шокував Облака ударом з 45 метрів, але підстрахувала поперечина. На останніх секундах словенець сам побіг у чужий карний майданчик і навіть пробив головою – неточно.

Тепер Атлетіко ризикує втратити і п'яте місце, якщо Реал Сосьєдад виграє свій матч. Леванте святкує локальний успіх, але залишається останнім з відставанням у 10 очок від рятівної зони.

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