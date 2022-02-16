"Мы сыграли плохо, упустили прекрасную возможность улучшить свое положение в чемпионате. В будущем нам придется приложить двойные усилия.

"Не будем обманывать себя – Барса хотела бы быть в ЛЧ": Хави четко обозначил свое отношение к Лиге Европы

Поражение всегда болезненно и всегда раздражает в любой сфере. Сегодня нам нужно успокоиться, а завтра мы обязательно немного поговорим. Игроки узнают, что я об этом думаю. Многие подумают, что попасть в Лигу чемпионов для нас невозможно, но я не согласен. Возможно, мы должны доказать это фактами, потому что слова уже надоели", – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, Атлетико дома проиграл худшей команде Примеры и упустил возможность забрать у Барселоны четвертую строчку.

Атлетико беззубо проиграл худшей команде Примеры и оставил Барселону в зоне Лиги чемпионов