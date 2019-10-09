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Шахтар прийматиме Динамо 10 листопада: УПЛ затвердила дати та час початку матчів 13 та 14 турів

18:50 158 Читать на русском
Шахтар прийматиме Динамо 10 листопада: УПЛ затвердила дати та час початку матчів 13 та 14 турів
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Українська Прем’єр-ліга оприлюднила час і дату "класичного" протистояння, а разом з ним і всі матчі 13-го та 14-го турів чемпіонату.

 

Прем'єр-ліга затвердила дати і час матчів 13-го і 14-го турів чемпіонату України. Найочікуваніший поєдинок між грандами українського футболу відбудеться 10 листопада о 17:00, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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13-й тур

2 листопада, субота

Ворскла – Десна – 14:00

Карпати – Шахтар – 14:00

3 листопада, неділя

Олександрія – Маріуполь – 14:00

СК Дніпро-1 – Зоря – 14:00

Динамо – Львів – 17:00

Колос – Олімпік – 19:30

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14-й тур

9 листопада, субота

Маріуполь – Карпати – 14:00

Десна – СК Дніпро-1 – 14:00

Львів – Ворскла – 17:00

10 листопада, неділя

Зоря – Колос – 14:00

Шахтар – Динамо – 17:00

Олімпік – Олександрія – 19:30

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