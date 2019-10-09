Шахтар прийматиме Динамо 10 листопада: УПЛ затвердила дати та час початку матчів 13 та 14 турів

Українська Прем’єр-ліга оприлюднила час і дату "класичного" протистояння, а разом з ним і всі матчі 13-го та 14-го турів чемпіонату.
Прем'єр-ліга затвердила дати і час матчів 13-го і 14-го турів чемпіонату України. Найочікуваніший поєдинок між грандами українського футболу відбудеться 10 листопада о 17:00, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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13-й тур
2 листопада, субота
Ворскла – Десна – 14:00
Карпати – Шахтар – 14:00
3 листопада, неділя
Олександрія – Маріуполь – 14:00
СК Дніпро-1 – Зоря – 14:00
Динамо – Львів – 17:00
Колос – Олімпік – 19:30
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14-й тур
9 листопада, субота
Маріуполь – Карпати – 14:00
Десна – СК Дніпро-1 – 14:00
Львів – Ворскла – 17:00
10 листопада, неділя
Зоря – Колос – 14:00
Шахтар – Динамо – 17:00
Олімпік – Олександрія – 19:30
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