toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Циганков забив ювілейний гол Динамо – кияни стали рекордсменами УПЛ

06:00 863 Читать на русском
Циганков забив ювілейний гол Динамо – кияни стали рекордсменами УПЛ
Віктор Циганков / ФК Динамо

Перемога над Колосом (4:0) в 10-му турі УПЛ стала знаковою для деяких гравців Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков відзначився голом в поєдинку 10-го туру Прем'єр-ліги проти Колоса (4:0). Цей м'яч став 1800-м для киян у найвищому українському дивізіоні, інформує офіційний сайт київського клубу.

Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд скандального матчу із суперечливими рішеннями арбітра

Динамо стало першим українським клубом, гравці якого досягли такого показника. До слова, в тому ж поєдинку проти Колоса Циганков не зумів реалізувати пенальті.

Зауважимо, Динамо після 10-ти турів посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ (20 очок), поступаючись Десні за додатковими показниками.

Динамо – Колос: Циганков і Бєсєдін розривають, суддя ганьбить усіх, ефектна відповідь найбільш ненависного гравця УПЛ

blog_ava
Інтер може зірвати призначення Спаллетті в Мілан – з'явився новий фаворит на посаду
00:45
1478
Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо УПЛ Колос - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
6
год
:
43
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук