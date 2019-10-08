Циганков забив ювілейний гол Динамо – кияни стали рекордсменами УПЛ

Перемога над Колосом (4:0) в 10-му турі УПЛ стала знаковою для деяких гравців Динамо.

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков відзначився голом в поєдинку 10-го туру Прем'єр-ліги проти Колоса (4:0). Цей м'яч став 1800-м для киян у найвищому українському дивізіоні, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Динамо стало першим українським клубом, гравці якого досягли такого показника. До слова, в тому ж поєдинку проти Колоса Циганков не зумів реалізувати пенальті.

Зауважимо, Динамо після 10-ти турів посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ (20 очок), поступаючись Десні за додатковими показниками.

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