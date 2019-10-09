Шахтер будет принимать Динамо 10 ноября: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13 и 14 туров

Украинская Премьер-лига обнародовала время и дату "классического" противостояния, а вместе с ним и все матчи 13-го и 14-го туров чемпионата.

Премьер-лига утвердила даты и время матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины. Ожидаемый поединок между грандами украинского футбола состоится 10 ноября в 17:00, сообщает официальный сайт УПЛ.

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13-й тур

2 ноября, суббота

Ворскла – Десна – 14:00

Карпаты – Шахтер – 14:00

3 ноября, воскресенье

Александрия – Мариуполь – 14:00

СК Днепр-1 – Заря – 14:00

Динамо – Львов – 17:00

Колос – Олимпик – 19:30

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14-й тур

9 ноября, суббота

Мариуполь – Карпаты – 14:00

Десна – СК Днепр-1 – 14:00

Львов – Ворскла – 17:00

10 ноября, воскресенье

Заря – Колос – 14:00

Шахтер – Динамо – 17:00

Олимпик – Александрия – 19:30

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