Шахтер будет принимать Динамо 10 ноября: УПЛ утвердила даты и время начала матчей 13 и 14 туров

Украинская Премьер-лига обнародовала время и дату "классического" противостояния, а вместе с ним и все матчи 13-го и 14-го туров чемпионата.
Премьер-лига утвердила даты и время матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины. Ожидаемый поединок между грандами украинского футбола состоится 10 ноября в 17:00, сообщает официальный сайт УПЛ.
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13-й тур
2 ноября, суббота
Ворскла – Десна – 14:00
Карпаты – Шахтер – 14:00
3 ноября, воскресенье
Александрия – Мариуполь – 14:00
СК Днепр-1 – Заря – 14:00
Динамо – Львов – 17:00
Колос – Олимпик – 19:30
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14-й тур
9 ноября, суббота
Мариуполь – Карпаты – 14:00
Десна – СК Днепр-1 – 14:00
Львов – Ворскла – 17:00
10 ноября, воскресенье
Заря – Колос – 14:00
Шахтер – Динамо – 17:00
Олимпик – Александрия – 19:30
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